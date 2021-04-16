Народный календарь. Чего нельзя делать 17 апреля, чтобы не потерять удачу и любовь

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В народном месяцеслове суббота, 17 апреля, получила название Иосиф Песнопевец или ольховые смотрины. Христиане вспоминают преподобного Иосифа Песнописца. За свою жизнь он написал более 300 богослужебных песнопений.

Народные приметы гласили, что в этот день просыпаются сверчки и зацветает ольха. Люди верили, что в этот день нельзя обижать журавлей: кричать на них или пугать птиц. Считалось, что нарушивший запрет навсегда останется без удачи и любви. Тот, кто убьет журавля или даже подумает об этом, заболеет и может погибнуть.

В этот день нельзя было смотреть на увядающие растения, это грозило проблемами в любовных делах. Люди верили, что 17 апреля не стоит есть черный хлеб, чтобы не стать нищим.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 17 апреля, чтобы не потерять удачу и любовь

Приметы погоды гласили, что если береза зацвела раньше ольхи, то лето будет засушливым, если ольха раньше — то дождливым. Если слышен сверчок, время начинать пахоту.

17 апреля отмечаются Международный день цирка и Международный день кофе. В России отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД.

529 лет назад Христофору Колумбу обещана поддержка короля Испании для осуществления его экспедиции «в Индии». 146 лет назад появилась бильярдная игра «снукер».

В этот день родились актеры Борис Щукин и Виктория Бекхэм, генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, певицы Валерия и Анастасия Макаревич.

Именины отмечают Федор, Вениамин, Иосиф, Адриан, Николай, Георгий, Никита.

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