В России предложили сообщать работодателям о нарушениях сотрудниками ПДД

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В Москве необходимо информировать работодателей о нарушении их сотрудниками правил дорожного движения. Такое предложение корреспонденту «Вечерней Москвы» озвучил глава движения «Сильная Россия», председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

— Считаю необходимым ввести практику для злостных нарушителей скоростного режима, три и более раз нарушивших требования ПДД, информировать о допущенных ими правонарушениях по месту работы или учебы, а также сообщать данные в бюро кредитных историй, лицензионно-разрешительную систему Росгвардии и участковому уполномоченному полиции по месту постоянного проживания — для проведения профилактических мероприятий, — сказал Цветков.

Он добавил, что информировать правоохранителей и работодателя можно не только серьезное нарушение скоростного режима, но и проезд на красный свет, выезд на встречную полосу движения, опасное вождение.

— Персональные данные правонарушителей необходимо передавать в региональные министерства транспорта для контроля и координации принятых по отношению к этим лицам мер, — добавил эксперт.

Он добавил, что в качестве эксперимента эту практику ввести в Москве и проверить эффективность.

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