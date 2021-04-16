Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура просит признать экстремистскими организации ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура просит признать экстремистскими организации ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального»

Никита Абрамов

Происшествия

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими некоммерческих организаций (НКО) ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального». Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что целями указанных НКО являются изменение конституционного строя РФ, в том числе при помощи сценария «цветной революции».

В пресс-службе уточнили, что после проведенной проверки деятельности организаций ведомство направило иск в Московский городской суд о признании экстремистскими НКО ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального».

Читайте также: Жителя Балашихи задержали за стрельбу из автомата Калашникова

экстремизмНКОПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в