Прокуратура просит признать экстремистскими организации ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими некоммерческих организаций (НКО) ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального». Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, — говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что целями указанных НКО являются изменение конституционного строя РФ, в том числе при помощи сценария «цветной революции».

В пресс-службе уточнили, что после проведенной проверки деятельности организаций ведомство направило иск в Московский городской суд о признании экстремистскими НКО ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального».

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