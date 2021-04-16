Московский «Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС

Фото: Официальный аккаунт московского Спартака в Twitter

Московский футбольный клуб «Локомотив» подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам игры со столичным «Спартаком». Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Twitter-аккаунте команды.

«Локомотив» не согласен с решением КДК РФС, которое было вынесено 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки.

Заявление ФК «Локомотив»



Футбольный клуб «Локомотив» не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г.



Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки. pic.twitter.com/50s8aKsLeI — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 16, 2021

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проведет домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» на нейтральном поле в связи с появлением начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Также клуб будет оштрафован на сумму 300 тысяч рублей. Матч «Локомотива» и «Динамо» запланирован на 8 мая.

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