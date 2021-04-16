Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский «Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС
Фото: Официальный аккаунт московского Спартака в Twitter

Московский «Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Локомотив» подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам игры со столичным «Спартаком». Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Twitter-аккаунте команды.

«Локомотив» не согласен с решением КДК РФС, которое было вынесено 16 апреля. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проведет домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» на нейтральном поле в связи с появлением начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Также клуб будет оштрафован на сумму 300 тысяч рублей. Матч «Локомотива» и «Динамо» запланирован на 8 мая.

Читайте также: УЕФА временно отстранил арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности

футболФК «Локомотив»РФС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в