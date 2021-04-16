Доктор Мясников назвал необычный симптом, предвещающий инсульт

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал необычный симптом, который предвещает инсульт. Также он упомянул о ряде факторов риска для этого явления.

Мясников считает, что больше всего подвержены инсульту люди, у которых имеется лишний вес. Также негативными факторами, способствующими появлению инсульта, являются повышенный уровень сахара в крови, холестерин и артериальная гипертония.

— Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения… может быть, запахи, может быть, звуки, странное освещение, вот эта вот «аура», то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с «аурой», она может закончиться и инсультом в том числе, — объяснил доктор в эфире канала «Россия 1».

Кроме того, он уточнил, что подобный симптом инсульта чаще всего наблюдается у женщин.

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