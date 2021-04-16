Синоптики рассказали о погоде на майские праздники и предстоящее лето

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Предварительный прогноз на лето 2021 года дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его предположениям, в столичном регионе погода будет в пределах нормы и без избытка осадков.

Эксперт в первую очередь напомнил, что заранее сделать максимально точный прогноз на лето почти нереально.

— Если речь идет о долгосрочных прогнозах, то это чаще всего усредненные характеристики, — подчеркнул Роман Вильфанд.

Вероятность таких «предсказаний» составляет около 65–70 процентов. А вот регулярные прогнозы на предстоящие сутки сбываются с вероятностью в 99 процентов. При этом о погоде, которая установится летом, кое-что рассказать можно.

— В целом в умеренных широтах европейской части России и, в частности, в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы. То есть лето должно быть нехолодным, — пояснил Роман Вильфанд.

Однако он уточнил, что, насколько температура будет выше нормы, пока сказать трудно. Как пояснил руководитель Гидрометцентра России, погода предстоящим летом точно не будет неоднородной. Это значит, что с июня по август будут вспышки тепла и засушливой погоды, холодных и дождливых периодов, отмечает «Москва 24».

Осадки, по словам Романа Вильфанда, окажутся в пределах нормы. При этом, по его мнению, нужно понимать, что зимние осадки отличаются от летних.

Тем временем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве на майские праздники. Так, первомай порадует людей своим теплом и сухостью, а вот ко Дню Победы возможны дожди.

— Пока нельзя говорить лишь о каких-то тенденциях, о каком-то изменении температуры к этому времени и об изменении погодных условий, — подчеркнул Михаил Леус.

По предварительным данным, первая часть майских праздничных выходных будет более теплой и сухой, а вторая часть — более дождливой и относительно прохладной, отмечает ИА «НСН». При этом он добавил, что прохладная погода не помешает традиционным шашлыкам.

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