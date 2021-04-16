«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Предупреждение действует с 09:00 субботы, 17 апреля, до 07:00 понедельника, 19 апреля. По данным синоптиков, в эти дни возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщает РИА Новости.
Ранее москвичей предупредили о сильных дождях и похолодании на следующей неделе. Температура воздуха составит плюс 8–13 градусов.
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