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Кремлевский дворец возобновит мероприятия со зрителями с 11 мая
Фото: Moscow-Live

Кремлевский дворец возобновит мероприятия со зрителями с 11 мая

Кирилл Николаев

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Государственный Кремлевский дворец (ГКД) откроется для зрителей с 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

По его словам, ближайшее мероприятие в ГКД запланировано на 13 мая. Все события будут проходить при максимальной заполняемости зала не более 50 процентов, сообщает ТАСС.

Напомним, Государственный Кремлевский дворец был закрыт для зрителей с середины марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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