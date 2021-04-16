Кремлевский дворец возобновит мероприятия со зрителями с 11 мая
КремльКарта всех событий
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) откроется для зрителей с 11 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.
По его словам, ближайшее мероприятие в ГКД запланировано на 13 мая. Все события будут проходить при максимальной заполняемости зала не более 50 процентов, сообщает ТАСС.
Напомним, Государственный Кремлевский дворец был закрыт для зрителей с середины марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Читайте также: «Дом Лосева» пригласил москвичей на экскурсии по музею и Арбату