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Пилот погиб при падении вертолета под Краснодаром
Фото: mos.ru

Пилот погиб при падении вертолета под Краснодаром

Анастасия Волоснова

Происшествия

Под Краснодаром разбился вертолет Ми-2, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Авария произошла в субботу, 17 апреля, возле поселка Ильский под Краснодаром. Пилот вертолета занимался сельхозобработкой полей. Уточняется, что во время работы связь с пилотом пропала, затем вертолет потерпел крушение.

Причины произошедшего уточняются.

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