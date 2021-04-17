Пилот погиб при падении вертолета под Краснодаром

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Под Краснодаром разбился вертолет Ми-2, в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Авария произошла в субботу, 17 апреля, возле поселка Ильский под Краснодаром. Пилот вертолета занимался сельхозобработкой полей. Уточняется, что во время работы связь с пилотом пропала, затем вертолет потерпел крушение.

Причины произошедшего уточняются.

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