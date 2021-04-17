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МИД РФ рекомендовал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов
Фото: МИД РФ

МИД РФ рекомендовал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов

Иван Юминов

Внешняя политика

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало Временного поверенного в делах Украины в стране Василия Покотило из-за задержания консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в ведомстве в субботу, 17 апреля.

Покотило указали на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника, которого задержали 16 апреля.

Консулу в Петербурге также объявили о нежелательности его пребывания на территории РФ. Ему необходимо покинуть страну в течение 72 часов, начиная с понедельника, 19 апреля, отмечается на сайте ведомства.

Ранее МИД Украины отреагировал на задержание в Санкт-Петербурге украинского консула.

Читайте также: ФСБ задержала украинского консула в Петербурге при получении закрытой информации

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