Московский «Локомотив» вышел на второе место в РПЛ, разгромив «Ростов»

Фото: Twitter / ФК Локомотив

Столичный «Локомотив» обыграл «Ростов» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу московской команды.

В составе победителей голы забили Франсуа Камано (4-я минута), Рифат Жемалетдинов (6-я), Гжегож Крыховяк (65-я), а также Эдер (90-я). У гостей забил Деннис Хаджикадунич (33-я). На 53-й минуте был удален игрок «Ростова» Армин Гигович.

После этой победы «Локомотив» поднялся на второе место, набрав 49 очков. «Ростов» расположился на девятой позиции, в активе команды Валерия Карпина 37 набранных баллов.

В другом матче тура московское «Динамо» на выезде обыграло волгоградский «Ротор» со счетом 3:0.

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