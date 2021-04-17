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Учения для новых добровольцев «ЛизаАлерт» прошли в подмосковных Апаринках
Фото: Пресс-служба Лиза Алерт

Учения для новых добровольцев «ЛизаАлерт» прошли в подмосковных Апаринках

Анастасия Волоснова

Общество

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел учения для новых добровольцев отряда на полигоне Московского учебного центра ФПС в подмосковных Апаринках. Об этом рассказали в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Сборы провели в субботу, 17 апреля. В учениях приняли участие 200 новых добровольцев. По словам Леонова, в 2021 году число новичков на мероприятии сократили из-за антиковидных мер. Обычно в сборах принимают участие около тысячи волонтеров.

— В России пропадает порядка 180 000 человек в год. 20 тысяч из них гибнет, это больше, чем смертность в ДТП. Это очень актуальная для нашей страны проблема, — отметил Олег Леонов.

Добровольцам рассказали о ключевых навыках, необходимых для поиска пропавших. Волонтеров научили пользоваться рацией, компасом и навигатором. Уточняется, что учения прошли в несколько этапов, которые приблизили к условиям реальной жизни.

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