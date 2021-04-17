Саперы обезвредили 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны в Версале

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В городе Версаль во Франции обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом говорится в субботу, 17 апреля, в материале газеты Le Parisien.

Бомбу нашли несколько дней назад возле железнодорожной станции Матло, она пролежала в земле 77 лет. Уточняется, что недалеко от места находится Версальский дворец.

Установлено, что в составе бомбы входило около 70 килограммов взрывчатки. По словам саперов, операция вызвала сложности из-за часового механизма, который мешал нейтрализации. Во время работы было приостановлено движение в районе станции Матло, а также организована 300-метровая зона безопасности.

Заряд обезвредили за час, а затем вывезли его за пределы города.

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