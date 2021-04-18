Звезда «Великолепного века» впервые показала лицо младшей дочери
Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем она впервые показала лицо своей младшей дочери Лили.
Поклонники звезды были покорены таким милым снимком.
«Наследники Сулеймана»; «Три красавицы»; «Сладенькие дети»; «Красотки», — написали подписчики.
Ранее Анна Седокова рассказала о своих жизненных принципах.
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