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Звезда «Великолепного века» впервые показала лицо младшей дочери
Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда «Великолепного века» впервые показала лицо младшей дочери

Иван Юминов

Звезды

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На нем она впервые показала лицо своей младшей дочери Лили.

Поклонники звезды были покорены таким милым снимком.

«Наследники Сулеймана»; «Три красавицы»; «Сладенькие дети»; «Красотки», — написали подписчики.

Ранее Анна Седокова рассказала о своих жизненных принципах.

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