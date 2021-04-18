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Астрологи назвали три самых непривлекательных знака зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали три самых непривлекательных знака зодиака

Иван Юминов

Общество

По мнению астрологов, не только черты характера человека, но и его внешний вид зависят от расположения звезд в натальной карте. Эксперты считают, что есть три знака зодиака, представителей которых чаще других воспринимают как «серых мышек».

Так, Раки, как правило, отличаются округлыми формами и крупными чертами лица. Проблемы с весом мешают им наряжаться в откровенные и яркие наряды. Мнительность и лень заставляют таких людей всегда быть «в тени».

Скорпионы, считают астрологи, очень закомплексованные. Они могут уйти в подполье и отказаться от романтических отношений. Такие люди любят заниматься самокопанием, им не стоит указывать на их недостатки.

— Если кто-то укажет Скорпионам на недостатки — быть беде. Эти люди выскажут все, что накопилось за долгие годы одиночества. Такой способ выброса энергии позволит им хоть немного расслабиться, — предупреждают астрологи.

Угловатыми и костлявыми фигурами обладают Рыбы. Привлекательными они себя начинают ощущать к 25 годам, когда их метаболизм замедляется. Однако может случиться и так, что вскоре они начнут весить более 100 килограммов. Вечное сражение с лишним весом и чрезмерной худобой может довести представителей этого знака до истерических припадков, сообщает jevons1.com.

Ранее астрологи выяснили, в каком возрасте представители знаков зодиака становятся богатыми.

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астрологиязнак зодиакаестественная красота
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