Пожар произошел в административном здании на Панфиловском проспекте
Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10с1 Карта всех событий
Пожар произошел в административном здании в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 18 апреля.
По предварительной информации, на крыше двухэтажного здания загорелся кондиционер, наблюдалось густое задымление. В настоящее время спасатели уже ликвидировали возгорание.
Инцидент произошел по адресу Панфиловский проспект, дом 10, строение 1.
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