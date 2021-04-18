Материалы к Международному дню памятников и исторических мест подготовили для школьников Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, который дает возможность больше узнать о многообразии культурного наследия. В библиотеке МЭШ опубликованы сценарии уроков, приложения и тесты, посвященные этой теме. Специальную подборку материалов подготовили специалисты Института содержания, методов и технологий образования МГПУ.

Культура России

В XVI веке Россия пережила культурный подъем. В то время особенно тесные отношения у страны развивались с Италией: приезжали работать выдающиеся зодчие и другие мастера. Узнать подробнее об истории России, увидеть лучшие образцы зодчества и иконы Андрея Рублева можно на уроке «Культура России в XVI веке».

Московское княжество

Виртуальное путешествие по Москве, Звенигороду и Сергиеву Посаду предстоит школьникам на уроке «Раннемосковское зодчество. XIV — первая половина XV веков».Ребята узнают, какими были основные тенденции и подходы к строительству оборонительных и культовых сооружений, рассмотрят основные архитектурные элементы и познакомятся с творчеством Андрея Рублева и Аполлинария Васнецова.

Московский Кремль

Сердцу столицы посвящен сценарий урока «Московский Кремль». В нем подробно разбирается история возникновения и преобразования стен, башен и сооружений: школьники увидят, как от дуба к кирпичу менялся Кремль. В материалах урока учащиеся найдут описания архитектурных приемов при строительстве, интерактивные задания по математике, окружающему миру и истории, а также познавательные видеофрагменты.

Монументы и соборы

Соотнести архитектурный памятник и княжество, в котором он был построен, нужно в приложении по истории России. Юные москвичи увидят, как выглядят самые значимые церкви нашей страны, и поймут, в какой период они были созданы.

Невозможно представить Московский Кремль без памятника Георгия Жукова, а Поклонную гору — без мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны. Интерактивное приложение «Урок Победы» проверяет знания исторических событий XX века: ребятам необходимо будет выполнить задание на соответствие и проверить себя.

Памятники Великой Отечественной войны

Сценарий урока по английскому языку посвящен волгоградскому монументу «Родина-мать зовет!», являющемуся композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В ходе урока школьники познакомятся с аллегорическим образом Родины, которая зовет своих сыновей на битву с врагом.

В качестве самопроверки можно использовать тестовое задание, которое позволяет оценить знания по истории Москвы: оно наглядно показывает логическую связь между событиями, героями Великой Отечественной войны и их воплощением в камне.

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