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Виртуальные экскурсии ко Дню всемирного наследия пройдут на платформе #Москвастобой
Фото: Pexels

Виртуальные экскурсии ко Дню всемирного наследия пройдут на платформе #Москвастобой

Иван Юминов

Город

Специальная программа к Международному дню памятников и исторических мест (Дню всемирного наследия) появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщили в столичном комитете по туризму в воскресенье, 18 апреля.

Так, три виртуальные экскурсии — «История Поклонной горы», «Храмы Поклонной горы» и «Памятники Поклонной горы» — доступны в Музее Победы. Зрители узнают о монументах и храмах этого места. Кроме того, можно будет узнать, как создавался самый высокий памятник столицы — монумент Победы.

Видеоэкскурсии по старинным московским особнякам позволят увидеть интерьеры гостиницы «Советская» и ресторана «Яръ», а также оценить усадебную часть музея-усадьбы «Кусково». Зрители узнают, какие мистические истории связаны с особняком Степана Рябушинского и собором Казанской Иконы Божией Матери на Никольской, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что платформа #Москвастобой представит проект о цирке на проспекте Вернадского.

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