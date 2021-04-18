Космонавт объяснил, сколько времени нужно, чтобы снова привыкнуть к гравитации

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Несколько этапов адаптации к жизни проходят космонавты после возвращения на Землю. Самой тяжелой из них является первая неделя после приземления. В это время организм снова привыкает к гравитации. Как пояснил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, в этот период человека может «не по-детски колбасить».

Корабль «Союз МС-17» приземлился в Казахстане 17 апреля. На Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они пробыли в космосе полгода. По словам Михаила Корниенко, столько же времени понадобится, чтобы привыкнуть к жизни на Земле.

— Шесть месяцев летал — шесть месяцев адаптация. Срок адаптации равен сроку полета. Это время можно разделить на этапы. Острый — это первые семь–десять дней, когда после посадки совсем плохо, — объяснил космонавт.

Плохое самочувствие связано с тем, что во время пребывания в космосе все системы организма успевают расслабиться. Как пояснил Герой России, так как длительное время не было нагрузки на позвоночник, он начинает болеть, опухают коленки, отмечает телеканал 360.

Для снижения негативных последствий члены Международной космической станции выполняют комплекс упражнений еще в космосе. При этом важно, уже вернувшись домой, не торопить события. Сначала необходимы массаж и занятия в бассейне. По словам Михаила Корниенко, спустя месяц после возвращения космонавтов отправляют в санаторий на 24 дня. Таким образом, второй этап адаптации — санаторно-курортный. За процессом восстановления следят врач и инструктор по физкультуре.

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