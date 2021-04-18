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Военную технику, которая примет участие в параде Победы, перевезут в Москву
Фото: Вечерняя Москва

Военную технику, которая примет участие в параде Победы, перевезут в Москву

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 45 Карта всех событий

Военную технику, которая примет участие в параде на Красной площади 9 мая, перевезут на временную площадку на северо-западе города. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в воскресенье, 18 апреля.

— В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры «Бумеранг», бронированные автомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», зенитного ракетного комплекса «С-400» и ракетного комплекса «Искандер-М», — сообщили в министерстве.

Всего около 200 единиц военной техники переедут 23 апреля из Алабина на улицу Нижние Мневники, 45. Отмечается, что все участники парада привиты от коронавируса, сообщает Интерфакс.

Ранее Министерство обороны России показало кадры с репетиции парада Победы.

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военная техникаМинобороны Россиипарад Победы
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