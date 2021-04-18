Столичные коммунальщики рассказали об особенностях очистки берега пруда в парке «Сокольники»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 16 апреля, коммунальщики помыли здание Центрального диспетчерского пункта на Ленинградском проспекте и рассказали об особенностях очистки берега пруда в парке «Сокольники».

Большой синий шар на Ленинградском проспекте — диспетчерский пункт, в котором идет сложнейшая работа по управлению городскими транспортными потоками. Привести в порядок необычное по своей форме здание коммунальщики смогли за два дня: намылили поверхность спецрастворами, растерев их длинными щетками.

Сотрудник бригады ГБУ «Гормост» Дмитрий Быстров драит щеткой стеклянный купол Центрального диспетчерского пункта / Фото: Василиса Чернявская/Вечерняя Москва

— Самое главное — правильно выставить машину, — объясняет водитель-машинист подъемника Алексей Бирюков. — Нужно учитывать качество грунта, чтобы не было провалов. Важно и рассчитать усилия при помывке всех элементов, ничего не пропустить.

В его руках пульт, кнопки и рычаги которого отвечают за все маневры люльки, из которой бригада ГБУ «Гормост» ведет «банные» работы приметного издалека здания.

Начальник отдела эксплуатации ГБУ «Гормост» Сергей Бражник отмечает, что за два дня расход шампуня достигает почти 200 килограммов, а воды здесь тратят до 16 тонн.

— Главное, чтобы не было подтеков — на зеркальной поверхности они очень хорошо заметны, — подчеркивает он. — Именно поэтому после того, как бригады тщательно поработали щетками, ополаскиваем все элементы большим количеством воды.

Всего же специалистам ГБУ «Гормост» необходимо привести в порядок до начала мая 1700 сооружений, работы уже выполнены почти на 70 процентов.

Также специалисты приводят в порядок после зимы территории у водоемов. Так, работы по очистке проходят на трехметровой береговой полосе Верхнего Оленьего пруда в парке «Сокольники». Работы проводит Мосводосток. Задача бригад — убрать весь мусор с берега водоема, накопившийся за зиму.

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