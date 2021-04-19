Капитальный ремонт фасадов 11 домов пройдет в Зеленограде

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Капитальный ремонт фасадов 11 домов сделают в Зеленоградском округе Москвы до конца 2021 года в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Основной объем работ запланирован на период с 21 апреля по 20 сентября, поскольку ремонт проводится только при устойчивой положительной температуре. При этом применяются современные надежные строительные материалы и профессиональное оборудование, чтобы сделать качественный ремонт в установленные сроки.

Жителей домов, в которых проводятся работы, заранее оповещают о сроках ремонта, за их соблюдением следит строительный контроль Фонда капитального ремонта Москвы. Строители соблюдают режим, чтобы не нарушать покой жильцов — в частности, шумные работы проводят исключительно в светлое время суток.

Придомовую территорию регулярно убирают, поэтому дворы остаются чистыми и уютными даже во время ремонтных работ.

В ходе ремонта сначала исправят геометрию панелей, затем их отремонтируют и заделают межпанельные швы. На финальном этапе фасад загрунтуют и окрасят в два слоя. После этого специалисты вскроют швы, достанут утеплитель, обработают антикоррозийным составом оголенную арматуру. При необходимости воссоздадут геометрию плиты, вставят утеплитель и закроют шов мастикой.

Затем плитку покроют грунтовкой, а когда она подсохнет, нанесут клеевой состав и установят армирующую сетку. Поверх сетки наносят фактурную штукатурку и фасадную краску. На заключительном этапе делают герметизацию межпанельных швов и наносят на фасад цветную штукатурку.

Отремонтированный фасад прослужит не менее 30 лет. Это подтверждают климатические испытания, технология успешно показала себя в различных регионах России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить девять новых мостов до конца 2024 года.

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