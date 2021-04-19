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Опрос показал, сколько россиян страдают от профессионального выгорания
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Опрос показал, сколько россиян страдают от профессионального выгорания

Татьяна Плотникова

Общество

Более трети — 39 процентов — россиян, принявших участие в исследовании международной компании Hays, сервиса Хабр Карьера и рекрутинговой компании FutureToday, признались, что за минувший год столкнулись с проблемой профессионального выгорания.

При этом 36 процентов респондентов утверждают, что наблюдали подобные случаи на примере коллег, а 23 процента опрошенных пожаловались, что непосредственно во время исследования находятся в процессе выгорания и не знают, как с ним справиться.

Опрос также выявил, что 42 процента россиян при ощущении выгорания решают поменять место работы, еще 26 процентов уходят в никуда из-за ощущения невозможности продолжать трудиться на прежнем месте и отсутствия поддержки со стороны руководства.

Исследование показало, что женщины чаще страдают от выгорания, чем мужчины (43 процента против 34 процентов). В группах респондентов различного возраста острее всего проблема проявилась у сотрудников 25–28 лет (почти 50 процентов сталкивались с выгоранием в 2020 году).

Вместе с тем 25 процентов опрошенных выразили убежденность в том, что профессионального выгорания не существует, такая точка зрения шире распространена у более возрастных респондентов. 44 процента сотрудников старше 55 лет разделяют данное мнение.

Среди опрошенных работодателей 32 процента заверили, что разговаривают о проблеме выгорания с сотрудниками, 19 процентов меняют спектр задач в рамках компании. Восемь процентов предлагают психологическую поддержку с помощью профессиональных сервисов, семь процентов — повышение и рост зарплаты, столько же предоставляют длительный перерыв в работе с последующим возвращением на свое место, четыре процента направляют выгорающего сотрудника к карьерному консультанту, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, в каких регионах России больше всего серых бизнесменов.

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РаботаопросПрофессиональное выгорание
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