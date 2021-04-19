Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в понедельник, 19 апреля.

Специалисты пояснили, что спячка у бурундуков не очень глубокая. Во время зимних потеплений животные могут выходить из нор, чтобы перекусить и погулять. По этой причине после спячки бурундуки выходят в вольер, усыпанный скорлупой от орехов, уточнили в пресс-службе.

— Еще до спячки бурундуки запасают еду — в своих дуплянках они делают несколько обильных заначек и потом могут спать всю зиму на кучках из орехов и семечек. Делать запасы для них жизненно необходимо — в природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немногим выше уличной, — пояснили в зоопарке.

Отмечается, что большие запасы еды помогают бурундукам пережить холодную зиму.

По словам работников зоосада, в Московском зоопарке живут три самки и один самец бурундук. Зимуют животные в разных вольерах, так как вместе бурундуки могут ссориться из-за еды и даже подворовывать ее у соседей.

В пресс-службе добавили, что бурундуков можно встретить и в дикой природе в Московской области. В частности, животные были замечены в Рузском районе Подмосковья, пишет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Главархив Москвы расскажет об истории столичного цирка

зоопаркприродаживотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в