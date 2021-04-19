Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Бурундуки вышли из спячки в Московском зоопарке. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в понедельник, 19 апреля.

Специалисты пояснили, что спячка у бурундуков не очень глубокая. Во время зимних потеплений животные могут выходить из нор, чтобы перекусить и погулять. По этой причине после спячки бурундуки выходят в вольер, усыпанный скорлупой от орехов, уточнили в пресс-службе.

— Еще до спячки бурундуки запасают еду — в своих дуплянках они делают несколько обильных заначек и потом могут спать всю зиму на кучках из орехов и семечек. Делать запасы для них жизненно необходимо — в природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немногим выше уличной, — пояснили в зоопарке.

Отмечается, что большие запасы еды помогают бурундукам пережить холодную зиму.

По словам работников зоосада, в Московском зоопарке живут три самки и один самец бурундук. Зимуют животные в разных вольерах, так как вместе бурундуки могут ссориться из-за еды и даже подворовывать ее у соседей.

В пресс-службе добавили, что бурундуков можно встретить и в дикой природе в Московской области. В частности, животные были замечены в Рузском районе Подмосковья, пишет агентство городских новостей «Москва».

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