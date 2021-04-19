Зоопсихолог объяснил, как выбрать домашнего питомца

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Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал о том, что выбор домашнего питомца должен определяться не только симпатией, но и образом жизни и потребностями человека.

Специалист уточнил, что к выбору животного нужно относиться ответственно и трезво оценивать свои силы. В этом вопросе важно учесть все нюансы, такие как наличие аллергии, размер жилплощади и количество свободного времени.

По словам Волкова, желающим завести собаку нужно четко понимать, что с ней следует гулять, и не рассчитывать, что она будет ходить на пеленку. Тем, кто в силу разных причин не сможет гулять с собакой, лучше остановить выбор на коте.

— Если вы понимаете, что не готовы уделять много времени, предположим, на дрессировку, и вообще у вас непонятный график — заведите себе двух котов, — цитирует специалиста «Правда.ру».

По мнению Волкова, заводить собаку следует тем людям, которым требуется общение с другими людьми, нужна дополнительная физическая активность, а также имеющим в распоряжении большое количество свободного времени.

При этом зоопсихолог порекомендовал не основываться исключительно на внешности питомца, а исходить из требований относительно характера и активности животного.

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