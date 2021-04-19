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Сергей Собянин рассказал о том, как развивается наземный транспорт в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о том, как развивается наземный транспорт в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии наземного транспорта в Москве. Сообщение главы города было опубликовано в его личном блоге в понедельник, 19 апреля.

По словам мэра, с 1992 года самым популярным наземным транспортом в столице были маршрутки, которые регулярно попадали в аварии и не отвечали всем требованиям безопасности.

В 2015 году в Москве начали менять маршрутную сеть. С перевозчиками заключили контракты, теперь их транспорт регулярно проверяют. В 2021 году планируется перезаключить контракты. В столице организуют таксовое расписание, у водителей появится форменная одежда, оплатить проезд можно будет банковской картой, а сидячих мест станет больше, подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, для развития транспорта в Москве организовали выделенные полосы. Подобное решение позволило увеличить скорость автобусов в 1,5-2 раза, уточнил мэр. В настоящее время в столице работает 380 километров выделенных полос, по которым ежедневно проезжают 4,2 миллиона пассажиров.

Сергей Собянин рассказал о том, как развивается наземный транспорт в МосквеФото: Агентство городских новостей Москва

Сергей Собянин отметил, что в 2010 году Москва закупила девять тысяч современных автобусов, из-за чего столичный автобусный парк стал самым молодым в Европе. В столице также работают 600 электробусов, а к 2022 году в Москве появятся электробусы-гармошки.

— На смену старым остановочным павильонам постепенно приходят новые — с онлайн-табло, навигацией, автоматом по продаже билетов, USB-разъемами и Wi-Fi. Завершить обновление остановочных павильонов планируем в ближайшие 3-4 года, — написал мэр.

Глава города также напомнил об отмене турникетов в автобусах и введении карты «Тройка».

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транспортавтобусСергей Собянин
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