Неизвестный похитил две бутылки коньяка из магазина на севере Москвы

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Россия, Москва, Керамический проезд Карта всех событий

Неизвестный похитил из продуктового магазина на севере столицы две бутылки коньяка. Об это в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу Керамический проезд. По словам источника «ВМ», мужчина похитил две бутылки спиртного, стоимость которых в общей сложности составила почти четыре тысячи рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержать мужчину 1996 года рождения, который признался в содеянном. Алкоголь он продал таксисту за символические 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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