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Неизвестный похитил две бутылки коньяка из магазина на севере Москвы
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Неизвестный похитил две бутылки коньяка из магазина на севере Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Керамический проезд Карта всех событий

Неизвестный похитил из продуктового магазина на севере столицы две бутылки коньяка. Об это в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу Керамический проезд. По словам источника «ВМ», мужчина похитил две бутылки спиртного, стоимость которых в общей сложности составила почти четыре тысячи рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержать мужчину 1996 года рождения, который признался в содеянном. Алкоголь он продал таксисту за символические 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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