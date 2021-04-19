Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Отец Жанны Фриске поблагодарил Бориса Корчевникова за поддержку
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Отец Жанны Фриске поблагодарил Бориса Корчевникова за поддержку

Анастасия Прохорова

Звезды

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, стал гостем юбилейного выпуска программы «Прямой эфир», где еще раз выразил благодарность Борису Корчевникову за поддержку их семьи в тяжелый период.

— Я обожаю вас. Как мы всей страной переживали вашу беду. И я знаю, что в какой-то момент мы тоже постарались подставить свое плечо, — поделился телеведущий.

Владимир Борисович рассказал, что Корчевников не раз приходил к ним, навещал и поддерживал.

— Благодаря вам дочку до сих пор помнят, звонят нам, пишут. Хочется сказать особое спасибо Бореньке. Он член нашей семьи, — рассказал родитель Фриске в эфире программы «Прямой эфир».

Напомним, рак головного мозга обнаружили у Жанны Фриске вскоре после рождения сына в 2013 году. Звезда боролась с болезнью около двух лет, но скончалась летом 2015 года.

Читайте также: Ученые нашли способ выявлять на ранней стадии убивший Жанну Фриске тип рака

звездыЖанна ФрискеБорис Корчевников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Белые воротнички, черные зарплаты: отчего компании уходят в тень

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

S legkim parom: «Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Юрий Козлов
Юрий Козлов

У русского языка безрадостное будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Все мнения
О проекте
Читайте нас в