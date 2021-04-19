Отец Жанны Фриске поблагодарил Бориса Корчевникова за поддержку

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, стал гостем юбилейного выпуска программы «Прямой эфир», где еще раз выразил благодарность Борису Корчевникову за поддержку их семьи в тяжелый период.

— Я обожаю вас. Как мы всей страной переживали вашу беду. И я знаю, что в какой-то момент мы тоже постарались подставить свое плечо, — поделился телеведущий.

Владимир Борисович рассказал, что Корчевников не раз приходил к ним, навещал и поддерживал.

— Благодаря вам дочку до сих пор помнят, звонят нам, пишут. Хочется сказать особое спасибо Бореньке. Он член нашей семьи, — рассказал родитель Фриске в эфире программы «Прямой эфир».

Напомним, рак головного мозга обнаружили у Жанны Фриске вскоре после рождения сына в 2013 году. Звезда боролась с болезнью около двух лет, но скончалась летом 2015 года.

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