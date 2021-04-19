Отец Жанны Фриске поблагодарил Бориса Корчевникова за поддержку
Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, стал гостем юбилейного выпуска программы «Прямой эфир», где еще раз выразил благодарность Борису Корчевникову за поддержку их семьи в тяжелый период.
— Я обожаю вас. Как мы всей страной переживали вашу беду. И я знаю, что в какой-то момент мы тоже постарались подставить свое плечо, — поделился телеведущий.
Владимир Борисович рассказал, что Корчевников не раз приходил к ним, навещал и поддерживал.
— Благодаря вам дочку до сих пор помнят, звонят нам, пишут. Хочется сказать особое спасибо Бореньке. Он член нашей семьи, — рассказал родитель Фриске в эфире программы «Прямой эфир».
Напомним, рак головного мозга обнаружили у Жанны Фриске вскоре после рождения сына в 2013 году. Звезда боролась с болезнью около двух лет, но скончалась летом 2015 года.
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