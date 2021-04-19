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Возможность использовать карту «Тройка» появилась на 29 столичных парковках
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Возможность использовать карту «Тройка» появилась на 29 столичных парковках

Кирилл Николаев

Город

Водители получили возможность использовать карту «Тройка» на 29 столичных перехватывающих парковках со шлагбаумом. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Теперь автомобилистам не нужно отдельно получать парковочный билет. Для въезда на стоянку и выезда с нее достаточно просто приложить карту «Тройка».

Возможность использовать карту «Тройка» появилась на 29 столичных парковкахФото: Telegram / Дептранс

К осени 2021 года подобная система будет введена еще на восьми московских паркингах.

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