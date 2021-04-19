Возможность использовать карту «Тройка» появилась на 29 столичных парковках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Водители получили возможность использовать карту «Тройка» на 29 столичных перехватывающих парковках со шлагбаумом. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Теперь автомобилистам не нужно отдельно получать парковочный билет. Для въезда на стоянку и выезда с нее достаточно просто приложить карту «Тройка».

Фото: Telegram / Дептранс

К осени 2021 года подобная система будет введена еще на восьми московских паркингах.

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