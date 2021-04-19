Путин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном ЧМ

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном чемпионате мира, который прошел в японской Осаке. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По словам Путина, российские фигуристы одержали уверенную и заслуженную победу. Он отметил вклад тренеров и наставников в успех российских фигуристов.

— Желаю вам новых успехов и всего наилучшего, — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию. На втором месте оказалась команда из США, на третьем — Япония.

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