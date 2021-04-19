«Притяжение Таймыра» и «бородатая Афродита»: о чем расскажет проект «Знание. ВДНХ» 

Фото: pixabay.com

Главная выставка страны представляет программу образовательного проекта «Знание. ВДНХ». С 21 по 25 апреля здесь пройдут премьера документального фильма «Притяжение Таймыра», показ киноленты «Спутник» и лекции об античной философии.

В среду, 21 апреля, кинорежиссер и член Русского географического общества Андрей Гришаков представит свой новый фильм «Притяжение Таймыра» о суровых условиях заполярной тундры и древних обычаях коренных народов.

На следующий день, 22 апреля, состоится лекция «Что лежит в основе медиа?». Лекцию прочтет руководитель департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Илья Кирия.

В субботу, 24 апреля, в центре славянской письменности «Слово» можно послушать лекцию «Русский литературный канон: какие тексты и каким образом попадают в школьную программу». А затем в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет лекция «Искусственный интеллект в действии: какие профессии оказались на пороге вымирания и что будет дальше?». Слушатели узнают, почему не стоит бояться искусственного интеллекта. А в центре «Космонавтика и авиация» покажут фантастический фильм «Спутник».

В воскресенье, 25 апреля, в центре славянской письменности «Слово» пройдет лекция «Хвостатая Горгона и бородатая Афродита: как в Древней Руси представляли античность». Гости центра отправятся в прошлое и узнают, что на Руси знали об античной мифологии, философии и истории.

Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Читайте также: Первая ювелирная выставка откроется в Музее архитектуры