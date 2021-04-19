Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Притяжение Таймыра» и «бородатая Афродита»: о чем расскажет проект «Знание. ВДНХ» 
Фото: pixabay.com

«Притяжение Таймыра» и «бородатая Афродита»: о чем расскажет проект «Знание. ВДНХ» 

Ольга Маркова

Культура

Главная выставка страны представляет программу образовательного проекта «Знание. ВДНХ». С 21 по 25 апреля здесь пройдут премьера документального фильма «Притяжение Таймыра», показ киноленты «Спутник» и лекции об античной философии.

В среду, 21 апреля, кинорежиссер и член Русского географического общества Андрей Гришаков представит свой новый фильм «Притяжение Таймыра» о суровых условиях заполярной тундры и древних обычаях коренных народов.

На следующий день, 22 апреля, состоится лекция «Что лежит в основе медиа?». Лекцию прочтет руководитель департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Илья Кирия.

В субботу, 24 апреля, в центре славянской письменности «Слово» можно послушать лекцию «Русский литературный канон: какие тексты и каким образом попадают в школьную программу». А затем в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет лекция «Искусственный интеллект в действии: какие профессии оказались на пороге вымирания и что будет дальше?». Слушатели узнают, почему не стоит бояться искусственного интеллекта. А в центре «Космонавтика и авиация» покажут фантастический фильм «Спутник».

В воскресенье, 25 апреля, в центре славянской письменности «Слово» пройдет лекция «Хвостатая Горгона и бородатая Афродита: как в Древней Руси представляли античность». Гости центра отправятся в прошлое и узнают, что на Руси знали об античной мифологии, философии и истории.

Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Читайте также: Первая ювелирная выставка откроется в Музее архитектуры

фильмлекциякосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Белые воротнички, черные зарплаты: отчего компании уходят в тень

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

S legkim parom: «Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Юрий Козлов
Юрий Козлов

У русского языка безрадостное будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Все мнения
О проекте
Читайте нас в