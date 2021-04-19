«Совет матерей» и «Единая Россия» предложат президенту ввести полную оплату больничного молодым родителям

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Александром Турчаком предложила полностью оплачивать больничные отпуска молодым родителям.

Татьяна Буцкая пояснила, что ее общероссийская общественная организация получает во всех регионах России тысячи обращений относительно оплаты больничных листов. Чаще всего — от молодых родителей, которые еще вчера были студентами, еще учатся или начинают работать.

— Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100 процентов от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка, — отмечает Буцкая.

— Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся, — подтвердил Александр Турчак.

«Единая Россия» поддержала инициативу «Совета матерей» и пообещала передать информацию Владимиру Путину.

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