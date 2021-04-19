Врач рассказал, как правильно бороться с кашлем у ребенка

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Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, как правильно бороться с кашлем, возникающим у ребенка из-за насморка.

По словам доктора, кашель возникает как ответная реакция иммунитета при попадании на слизистую носоглотки вирусов, вызывающих ОРВИ. Одно из проявлений иммунитета — повышенная выработка слизи, а кашель является способом организма избавиться от нее.

— В слизи содержатся возбудители заболевания, которые «вымываются» с поверхности слизистой. Такой кашель при ОРВИ не требует специального лечения, — написал Продеус в своем микроблоге.

Для облегчения кашля доктор посоветовал соблюдать питьевой режим и увлажнять воздух в помещении. В случае если у ребенка нет температуры и ему не нужен постельный режим, рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, нужно регулярно промывать нос солевым раствором и спать с приподнятой верхней частью постели, написал доктор в своем Instagram-аккаунте.

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