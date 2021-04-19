Светлана Разворотнева: В России должно появиться доступное жилье по социальному найму

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Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева предлагает обеспечить россиян доступным жильем по социальному найму и ввести субсидии для малоимущих семей на съем жилья. Об этом Светлана Разворотнева написала в открытом письме, адресованном правительству Российской Федерации.

— Я уверена, что реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки — субсидии на наем. Субсидия поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего дохода, — написала Светлана Разворотнева.

Правозащитница убеждена, что на сегодня главным инструментом улучшения жилищных условий является покупка жилья в ипотеку. И, увы, пока еще даже такая покупка жилья недоступна как минимум половине российских семей. При этом государством в рамках отдельных программ накоплены обязательства по обеспечению жильем более чем 4 миллионов семей. Значительная часть из них ожидает квартиры от государства более 20 лет.

— Летом 2020 года мною был подготовлен проект федерального закона, направленный на решение этих задач. Однако никаких решений по нему не было принято. Поэтому я в открытом письме прошу вас принять к рассмотрению проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по предоставлению субсидий на наем жилых помещений», разработанный мною, — пишет она.

Сергей Степашин, председатель Общественного совета при Минстрое России, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, прокомментировал открытое письмо Светланы Разворотневой в правительство Российской Федерации о необходимости гарантировать доступное жилье по найму каждому россиянину.

— Светлану Викторовну Разворотневу я знаю как крепкого профессионала в сфере ЖКХ, жилищной политики и градостроительства. Результаты ее работы в Общественной палате РФ, в общественном совете при Минстрое РФ и Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства важны как для профессионального сообщества, так и для общественности, — сказал Степашин.

Он прочел открытое письмо Светланы Разворотневой и поддержал позицию автора. По его словам, развитие арендного жилья сегодня абсолютно необходимо и для обеспечения жильем очередников, и для повышения эффективности программы переселения из аварийного жилья.

— Разворотнева говорит о необходимости создания единого реестра очередников и развития арендного фонда уже не первый год. Общественный совет при Минстрое РФ эту позицию разделяет. Мы проводили обсуждение путей и методов решения этой задачи, направляли соответствующие резолюции министру строительства и ЖКХ. Надеюсь, что открытое письмо подтолкнет власти к решению этого перезревшего вопроса, — отметил Степашин.

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