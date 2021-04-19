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Кирилл Туриченко рассказал о впечатлениях от участия в проекте «Маска»
Фото: instagram / Кирилл Туриченко

Кирилл Туриченко рассказал о впечатлениях от участия в проекте «Маска»

Анастасия Прохорова

Звезды

Жюри проекта «Маска» на телеканале НТВ разгадало участника в костюме носорога. Им оказался солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко.

Певец рассказал, что на проект хотел попасть еще с первого сезона, однако подвел плотный график. После прослушиваний ему сразу же удалось приступить к репетициям.

Уже с самого начала Туриченко произвел впечатление на жюри своим громоздким костюмом носорога, в котором едва мог передвигаться.

— У меня был опыт службы в театре целых 12 лет: парики, тяжелый грим. Иногда не мог дышать, не хватало кислорода. В некоторых масках были вентиляторы, у меня — нет. Она довольно плотно сидела на голове, — поделился участник проекта.

Кирилл Туриченко отметил, что жюри было совсем нестрогим по отношению к участникам. А больше всего его поразило, что сам Филипп Киркоров поднялся к нему на сцену.

Напомним, чтосолисту «Иванушек International» долго удавалось скрывать участие в проекте НТВ. Разумеется, подписав договор, Туриченко не мог разглашать информацию о съемках в рейтинговом телепроекте, сообщает Starhit.ru.

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телеканала НТВшоу «Маска»группа «Иванушки International»
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