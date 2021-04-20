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МИД РФ ответил Чехии на требование вернуть принадлежащую российскому посольству землю
Фото: МИД РФ

МИД РФ ответил Чехии на требование вернуть принадлежащую российскому посольству землю

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Земельные участки российской дипмиссии в Чехии были получены Советским Союзом в начале 1970-х годов после советско-чехословацких соглашений. Таким образом российский МИД отреагировал на требование Праги вернуть землю, принадлежащую посольству России.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что для решения подобных проблем в сфере недвижимости есть механизм экспертных консультаций. Кроме того, российское дипведомство напомнило, что у Чехии имеется «немалая недвижимость в районе Тверской улицы» в Москве, сообщает РИА Новости.

Напомним, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов.

Россия объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 пражских дипломатов. МИД РФ подчеркнул, что обвинения о причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

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