ВКС России ликвидировали около 200 боевиков в Сирии

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Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по базе боевиков в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, замаскированная база боевиков находилась северо-восточнее Пальмиры. На ней формировались боевые группы для проведения терактов в разных регионах страны. Боевики также занимались изготовлением взрывных устройств.

Были получены данные о местонахождении объектов, по ним нанесли авиаудары.

— В результате уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, — сказал Карпов.

Он добавил, что также военные ликвидировали около 500 килограммов боеприпасов и компонентов для создания взрывных устройств, сообщает РИА Новости.

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