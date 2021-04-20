Раздел «Полезные материалы» на mbm.mos набрал более 72 тысяч просмотров

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С марта 2021 года раздел «Полезные материалы» на сайте mbm.mos.ru собрал более 72 тысяч просмотров. В данном разделе проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы» содержатся данные об инструментах для бизнеса.

Всего на сайте три информационных блока: «Смотрим», «Слушаем» и «Читаем». Чаще всего пользователи обращаются к видеолекциям от специалистов в области бизнеса.

— На портале mbm.mos свыше 20 сервисов для бизнеса, которыми с начала года воспользовались уже более 11 тысяч раз. При этом число просмотров раздела «Полезные материалы» превысило 24 тысячи, — подчеркнул руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Уточняется, что раздел регулярно пополняют новым контентом. Материалы публикуют на сайте в зависимости от запросов пользователей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее москвичей до 35 лет пригласили на карьерную выставку-форум.

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