Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Помощь донорам и бездомным животным: НКО столицы представили мероприятия на неделю
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Помощь донорам и бездомным животным: НКО столицы представили мероприятия на неделю

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

Москвичи смогут помочь бездомным животным и поучаствовать в просветительской акции в поддержку доноров. Благотворительные мероприятия подготовили столичные некоммерческие организации.

В четверг, 22 апреля, благотворительный фонд «Семейная в помощь» совместно с Фондом борьбы с лейкемией развеют мифы о донорстве костного мозга. Москвичам не только расскажут о процедуре, но и предложат вступить в ряды доноров.

Жители столицы смогут сдать кровь на типирование для определения параметров донорства под конкретного пациента. В конце мероприятия всем участникам выдадут сертификат о включении в регистр доноров костного мозга. Встреча пройдет в 09:00 по адресу улица Брянская, дом 3.

В воскресенье, 25 апреля, в Центре современного искусства «Винзавод» проведут выставку бездомных собак и кошек из приютов «Юна-фест». Москвичи увидят более 100 животных, каждого из которых можно будет забрать домой. Уточняется, что всех животных из приюта привили и чипировали. На мероприятие можно будет также принести корм, игрушки или лекарства для бездомных животных.

Кроме того, 25 апреля в столице состоится благотворительный забег в поддержку бездомных животных. Москвичам предложат три дистанции: на 16, пять или 1,6 километра. Все участники забега будут финишировать на Триумфальной площади. Москвичам вручат медали от фонда помощи бездомным животным «Котодетки», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 180 волонтеров старше 55 лет помогли москвичам в 2021 году

НКОмероприятияблаготворительность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Белые воротнички, черные зарплаты: отчего компании уходят в тень

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

S legkim parom: «Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Юрий Козлов
Юрий Козлов

У русского языка безрадостное будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Все мнения
О проекте
Читайте нас в