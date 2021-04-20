Помощь донорам и бездомным животным: НКО столицы представили мероприятия на неделю

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

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Москвичи смогут помочь бездомным животным и поучаствовать в просветительской акции в поддержку доноров. Благотворительные мероприятия подготовили столичные некоммерческие организации.

В четверг, 22 апреля, благотворительный фонд «Семейная в помощь» совместно с Фондом борьбы с лейкемией развеют мифы о донорстве костного мозга. Москвичам не только расскажут о процедуре, но и предложат вступить в ряды доноров.

Жители столицы смогут сдать кровь на типирование для определения параметров донорства под конкретного пациента. В конце мероприятия всем участникам выдадут сертификат о включении в регистр доноров костного мозга. Встреча пройдет в 09:00 по адресу улица Брянская, дом 3.

В воскресенье, 25 апреля, в Центре современного искусства «Винзавод» проведут выставку бездомных собак и кошек из приютов «Юна-фест». Москвичи увидят более 100 животных, каждого из которых можно будет забрать домой. Уточняется, что всех животных из приюта привили и чипировали. На мероприятие можно будет также принести корм, игрушки или лекарства для бездомных животных.

Кроме того, 25 апреля в столице состоится благотворительный забег в поддержку бездомных животных. Москвичам предложат три дистанции: на 16, пять или 1,6 километра. Все участники забега будут финишировать на Триумфальной площади. Москвичам вручат медали от фонда помощи бездомным животным «Котодетки», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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