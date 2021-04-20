Аналитики сообщили, что темпы роста цен на жилье в России замедлились

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Темпы роста цен на квартиры в России замедлились, но все еще остаются довольно высокими. С января по март 2021 года первичное жилье в стране подорожало на 8 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили участники рынка недвижимости во вторник, 20 апреля.

По их словам, темпы роста замедлились, так как аналогичный показатель за октябрь-декабрь 2020 года составлял 10 процентов.

По словам экспертов, в годовом выражении стоимость квартир в РФ повысилась на 26 процентов. Так, по итогам первого квартала этого года на рынке недвижимости ситуация стабилизировалась. Уровень предложения повысился на 14 процентов по сравнению с показателями 2020 года. Спрос снизился на 6 процентов за год.

— Подобный вектор развития в основном обусловлен тем, что многие россияне уже успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в прошлом году и приобрести квартиру, — отметили аналитики.

Они добавили, что на данный момент рост цен на квартиры замедляется из-за опасений девелоперов, что программа льготной ипотеки в стране будет закрыта, сообщает издание «Известия».

Читайте также: Более пяти тысяч жителей Даниловского района получат новые квартиры по реновации