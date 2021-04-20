Госдеп назвал ограничения России на проход судов в Черном море «эскалацией»

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Госдепартамент США назвал запрет на проход для иностранных судов в ряд районов Черного моря «неспровоцированной эскалацией» со стороны России. Представитель ведомства выразил «глубокую обеспокоенность» введенным запретом, а также заявил, что Россия препятствует работе украинских портов в Азовском море.

— Это еще один пример неспровоцированный эскалации в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины, — сказал он.

Представитель Госдепа уточнил, что Вашингтон обеспокоен предполагаемым наращиванием числа российских военных около границ Украины. Он добавил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ с 14 апреля приостанавливает осуществление права мирного прохода для иностранных военных кораблей в трех районах Черного моря.

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