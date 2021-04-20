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ФОК с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на юге Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ФОК с футбольным манежем ввели в эксплуатацию на юге Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) ввели в эксплуатацию на территории стадиона «Торпедо» в Даниловском районе. Об этом во вторник, 20 апреля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект находится по адресу улица Восточная, владение 4а. Площадь трехэтажного здания составляет 7,2 тысячи квадратных метров. На территории ФОК расположатся футбольный манеж для тренировок, тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, а также помещения администрации.

Бочкарев отметил, что позднее инвестор планирует реконструировать футбольный стадион «Торпедо». Вместимость арены увеличится до 15 тысяч человек. Она будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает агентство городских новостей «Москва».

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