Эксперт назвал восемь обязательных шагов при покупке подержанного автомобиля

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Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал о шагах, которые стоит выполнить, чтобы не ошибиться с покупкой подержанного авто.

По словам специалиста, цена на автомобиль с пробегом должна быть соразмерна средней рыночной цене.

Кроме того, следует оценить историю машины по ее документам: проверить историю владения на соответствующих ресурсах и VIN-номера.

Следующий этап — оценка кузова машины. Стоит обратить внимание на зазоры кузовных элементов, цвет и тон кузова, дату производства фар и стекол.

Покупателям также не следует забывать о подкапотном пространстве. Нужно оценить состояние технических жидкостей, проверить, есть ли запотевание.

Крайне важно правильно обследовать электрику автомобиля: посмотреть, работают ли лампы, подогревы, кондиционер и стеклоочистители.

Большое значение имеет и компьютерная диагностика машины. С помощью нее новый владелец сможет оценить исправность датчиков и работоспособность исполнительных механизмов.

Самым важным шагом Колодочкин считает тест-драйв. Он помогает на практике проверить работу тормозов, наличие посторонних звуков и разгонную динамику.

Покупку автомобиля стоит завершить правильным оформлением договора, подытожил специалист в разговоре с РИА Новости.

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