Ректор РХТУ Мажуга призвал улучшить финансирование профильных вузов

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что для достижения Россией лидирующих позиций в науке и образовании необходимо улучшать финансирование профильных вузов, поддерживать уровень фундаментального образования и повышать мотивацию молодежи.

— Многолетние наработки позволили нашим ученым быстро создать первую в мире работающую вакцину от коронавируса. Сейчас в России уже три вакцины, которые еще раз подтверждают тезис о том, что у нас мощнейшая научная школа, доказывают силу нашей фундаментальной науки. Вместе с тем пандемия показала, что научный прорыв невозможен без регулярных инвестиций: нужны не только материальные, но и человеческие ресурсы! В будущем мы не сможем выезжать только на разработках, которыми наша страна славилась в течение долгих лет, — рассказал ученый в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Мажуга отметил, что Россия стало первой страной в мире, где начали бесплатную вакцинацию населения. Для того чтобы в будущем Россия стала мировым лидером в области науки и образования, необходим комплексный подход.

— Мы должны сохранить качество фундаментального образования, улучшить финансирования профильных вузов, включая направление средств в оснащенность, а также постоянно повышать мотивацию студентов и молодых ученых, — констатировал ректор РХТУ.

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