МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в течение суток

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В течение суток в столице ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом во вторник, 20 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве.

По прогнозу синоптиков, в городе местами возможен мокрый снег. В период с 15:00 до 20:00 20 апреля порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичный департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за непогоды. Москвичам напомнили, что обильные осадки могут ухудшить видимость на дорогах и затруднить движение транспорта.

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