Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в течение суток
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в течение суток

Кирилл Николаев

Город

В течение суток в столице ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом во вторник, 20 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве.

По прогнозу синоптиков, в городе местами возможен мокрый снег. В период с 15:00 до 20:00 20 апреля порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичный департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за непогоды. Москвичам напомнили, что обильные осадки могут ухудшить видимость на дорогах и затруднить движение транспорта.

Читайте также: Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

МЧСМосквадождь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в