Россия построила в Арктике взлетно-посадочную полосу под все типы самолетов

Фото: Минобороны РФ

Россия построила на арктическом острове Земля Александры в Архангельской области взлетно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолетов. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу во вторник, 20 апреля.

Длина ВПП составила 3,5 километра, до этого полосы такой протяженности в российской Арктике не строились. Также министр рассказал о завершении строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова.

Кроме того, в якутском поселке Тикси появится военный городок для ПВО, приводит слова Шойгу РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном.

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