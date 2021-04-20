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Российские спортсмены получили 237 олимпийских лицензий в Токио
Фото: olympic.org

Российские спортсмены получили 237 олимпийских лицензий в Токио

Иван Юминов

Спорт

Спортсмены из России получили 237 лицензий для выступления на Олимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин во вторник, 20 апреля.

— По состоянию на сегодняшний день нашими спортсменами завоевано 177 лицензий в 24 видах спорта. Среди них 138 личных и 39 командных. Всего лицензии для выступления на Играх в настоящее время завоевали 237 наших спортсменов, — приводит слова министра ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Москве прошла презентация экипировки российских олимпийцев.

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