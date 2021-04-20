Дептранс Москвы назвал интересные факты об экологичном транспорте

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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказал в своем Telegram-канале об интересных фактах из мира экологичного транспорта.

Выяснилось, что мужчины в возрасте от 35 до 45 лет со средним достатком оказались самыми активными пользователями велосипедов. Такой транспорт помогает им экономить при поездках на работу. А женщины, напротив, предпочитают велотранспорт только при сочетании хорошей погоды и низкой интенсивности трафика. Это выяснили эксперты Университета Суррея в Великобритании.

Электросамокаты с искусственным интеллектом начали разрабатывать в Дублине. Это поможет повысить их безопасность и изучить возможности умного города, связанные с транспортными средствами, оснащенными компьютерным зрением.

Первые ограничения встретили электросамокаты в Ньюкасле. Здесь для них ввели комендантский час и ограничения скорости в ночное время.

Ранее сообщалось, что в Министерстве благоустройства Московской области назвали пять популярных веломаршрутов.

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