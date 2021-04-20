Дептранс Москвы предложил жителям столицы выбрать будущий дизайн трамваев

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предложил жителям подумать о новом тематическом дизайне трамваев.

— Предлагаем пофантазировать: о чем бы сообщал тематический трамвай? Присылайте свои самые дерзкие идеи, а может, даже проекты дизайна, — сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Фото: Телеграм-канал Дептранса Москвы

Также авторы канала вспомнили о тематических поездах в столичном метро и подчеркнули, что такие составы очень нравятся пассажирам.

Напомним, что за последнее время в метро оформили десятки цветных поездов, их увидели миллионы пассажиров. В основном тематические составы ходят по Кольцевой линии московского метро, а с каждой станции можно пересесть на другую ветку, поэтому такие поезда удается увидеть многим пассажирам.

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