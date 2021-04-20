Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дептранс Москвы предложил жителям столицы выбрать будущий дизайн трамваев
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дептранс Москвы предложил жителям столицы выбрать будущий дизайн трамваев

Анастасия Прохорова

Город

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предложил жителям подумать о новом тематическом дизайне трамваев.

— Предлагаем пофантазировать: о чем бы сообщал тематический трамвай? Присылайте свои самые дерзкие идеи, а может, даже проекты дизайна, — сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Дептранс Москвы предложил жителям столицы выбрать будущий дизайн трамваевФото: Телеграм-канал Дептранса Москвы

Также авторы канала вспомнили о тематических поездах в столичном метро и подчеркнули, что такие составы очень нравятся пассажирам.

Напомним, что за последнее время в метро оформили десятки цветных поездов, их увидели миллионы пассажиров. В основном тематические составы ходят по Кольцевой линии московского метро, а с каждой станции можно пересесть на другую ветку, поэтому такие поезда удается увидеть многим пассажирам.

Читайте также: Посвященный нацпроектам поезд запустили на Арбатско-Покровской линии метро

вагоны метрозапуск нового трамваяДепартамент транспорта Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в