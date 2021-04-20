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Умер брат актрисы Полины Максимовой
Фото: Instagram / Полина Максимова

Умер брат актрисы Полины Максимовой

Полина Долганова

Звезды

Актриса Полина Максимова рассказала о страшной трагедии в семье. Скончался двоюродный брат артистки Алексей. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Она опубликовала в социальной сети снимок старой церкви.

Позже актриса выложила в сторис фото брата.

— 20.04.2021... #35, — подписала публикацию девушка.

Поклонники звезды догадались, что произошло, и начали выражать свои соболезнования в комментариях под постами артистки.

Сейчас Максимову поддерживают ее родные и возлюбленный, актер Егор Корешков.

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